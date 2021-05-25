Çatıda düzenlenen parti 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle noktalandı

New York'un East Village semtinde bir çok kişinin katıldığı çatı partisinde 24 yaşındaki Cameron Perrelli, isimli kadın bir çatıdan diğerine atlamaktan isterken yedinci kattan aşağı düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cameron hayatını kaybetti.

New York'un East Village semtinde bir çok kişinin katıldığı çatı partisinde 24 yaşındaki Cameron Perrelli, isimli kadın bir çatıdan diğerine atlamak isterken yedinci kattan aşağı düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cameron hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR

Kendilerine olay ile ilgili üç farklı şeyin söylendiğini söyleyen Cameron'un amcası Michael Perrelli, New York Daily News'e, kendilerine önce Cameron'un çatı kenarında yürümeye çalıştığı sırada ayağının kaydığını ve düştüğünü, daha sonra ise partinin bulunduğu binanın çatısından yandaki binanın çatısına atlamak isterken düştüğünü söylendiği ifade etti.

BABASI İTİRAZ ETTİ

Cameron'un babası ise, kızının her konuda çok dikkatli olduğunu ve asla risk alan bir kişi olmadığı için bir çatıdan diğer bir çatıya atlama ihtimalinin hiç olmadığını söyledi. Sağlık ekipleri ise Cameron için olay yerine geldiklerinde yapacak bir şey olmadığını ve hastaneye kaldırıldıktan çok kısa bir süre hayatını kaybettiğini söyledi.

"ÇATI PARTİLERİ TEHLİKELİ"

Polis yetkilileri ise çatı partilerinde alkol kullanıldığı için partilerin her zaman tehlikeli olduğunu tüm uyarılara rağmen insanların çatı partisi yaptıklarını parti yaptıkları çatılardan diğer çatılara atlama alışkanlığından vazgeçmediklerini söyledi.

Olay ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında partiye katılan kişiler ve partinin yapıldığı ev sahibinin ifadeleri alınıyor.