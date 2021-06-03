Çatı katlarından kuş çalan şüpheli yakalandı

SAMSUN'da evlerin çatısından muhabbet kuşu, papağan ve güvercin çalan Burak Ç. (39), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'da evlerin çatısından muhabbet kuşu, papağan ve güvercin çalan Burak Ç. (39), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kuşlar ise sahiplerine teslim edildi.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Fatma Kılıç, Cemal Kara ve Tarık Beyhan'a ait evlerin çatı katlarındaki kafeslerden 42 muhabbet kuşu, 9 papağan ve 30 güvercin çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmada şüphelinin Burak Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, Burak Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan kuşlar ise sahiplerine ulaştırıldı.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİPolislerden, 4 papağan ve 8 muhabbet kuşunu teslim alan Tarık Beyhan, "Kuşlarım evimin çatısında kilitliydi. Değerleri 10-15 bin civarındaydı. Çatıya çıktığımda kuşlarımın çalındığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Onlar da hemen inceleme başlattı. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün