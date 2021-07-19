Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı -Başakşehir'de 13 katlı binanın çatı katı alev alev yanıyor Başakşehir'de 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

-Başakşehir'de 13 katlı binanın çatı katı alev alev yanıyor

İSTANBUL - Başakşehir'de 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın devam ederken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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