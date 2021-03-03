Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)
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Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)

03.03.2021 02:36 | Son Güncelleme: 03.03.2021 02:40
Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAAvcılar'da düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen dairede piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Avcılar'da düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen dairede piyasa değeri 1 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki daireye ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri girdikleri çatı katının  seraya çevrildiğini gördü. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 88 kök marihuana ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.Operasyon yapılan diğer bir adreste ise, 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. 

Görüntü dökümü: ----------------Çatı katından görüntü-88 kök marihuanadan görüntü-Düzenekten görüntü

-Genel ve detay


Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)
Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)
Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)
Çatı katı seraya çevrilen dairede 1 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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