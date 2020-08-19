Çatı Katı Aşk 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 6. bölüm izle Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen dizisi Çatı Katı Aşk yeni fragmanı ile heyecan uyandırdı. Yeni bölümleriyle perrşembe günü ektanlarda olacak dizinin fragmanı haberimizde

Çatı Katı Aşk 6. yeni bölüm ile ekrana geldi. Ateş'in Ayşe'yi öpmesi 6. bölüme damga vurdu. 7. bölümde neler olacak. 7. bölüm 2. fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

ÇATI KATI AŞK 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

13 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 6. Bölümünde Ateş, Ayşen'i dudaklarından öperek ona karşı olan hislerini açığa çıkartıyor!

Ayşen'in evlilik kararı alması Yılmaz Ailesini şaşkın bırakır. Bu kadar acele karar almasına anlam veremezler. Ateş ise, kendisine nispet yaptığını bildiği Ayşen'i bu kararından döndürebilmek için elinden geleni yapar. Fakat Ayşen, duygularını açmakta cesaretli davranmayan Ateş'i süründürerek evlilik kararının arkasında durur. Ateş, evlilik kararını bitirecek olan Ömer'in bir açığını bulur ve takibe başlar. Bu sırada Ömer'in arkadaşının doğum günü partisi olayların gidişatına önemli bir yön verir. Ömer ile birlikte partide Ayşen, Demir ve Yasemin'in dışında davetsiz konuk olarak Ateş ile Yasemin de vardır. Ateş, Ayşen'in peşinde dolaşarak Ömer ile ilgili gerçeği anlatmaya çalışır. Dinlemediğini görünce de ona karşı olan gerçek duygularını ifade etmek için en eski ve romantik olaya başvurur. Ayşen'in dudaklarından öperek aşk yolunda cesaretli adımı atar.

Çatı Katı Aşk yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında

ÇATI KATI AŞK 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI

Furkan Andıç (Ateş Avcı)

Ezgi Şenler (Ayşen Yılmaz)

Yiğit Kirazcı (Demir Yılmaz)

Nilay Deniz (Yasemin Çetin)

Renan Bilek (Celal Yılmaz)

Tülay Günal (Perihan Yılmaz)