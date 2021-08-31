ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
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ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

ÇATALCA'MIZDA MUHTEŞEM ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Habermetre - Haberler | Toplum

Geçtiğimiz haftayı muhteşem etkinliklerle Çocuk Şenliği ve Yağlı Güreşlerle dolu dolu yaşayan Çatalca halkımız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla organize edilen muhteşem bir 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı.

Geçtiğimiz haftayı muhteşem etkinliklerle Çocuk Şenliği ve Yağlı Güreşlerle dolu dolu yaşayan Çatalca halkımız, Başkanımız Mesut Üner'in talimatıyla organize edilen muhteşem bir 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı.

Zafer Bayramı Coşkumuz Bisiklet Turumuzla Başladı

Çatalca'mızda Zafer Bayramı coşkumuzun etkinlikleri saat 12. 00-17. 00 arası 35 km'lik bir güzergah boyunca devam eden bir bisiklet turumuzla devam etti. Bisiklet turumuzu Çatalca Belediyemiz ve Çatalca Doğal Çevre ve Doğa Sporları Kulübü Derneğimizle birlikte organize ettik. Düzenlediğimiz bisiklet turumuzun ilk etabı Cumhuriyet Meydanından başlandı, karakol arkası, Topuklu Caddesi, Fetih Caddesi, İnceğiz Yolu, Hanice Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Kabakça Mahallesi Meydanı, Saray Caddesi ve Kabakça Piknik Alanı ile devam etti. Kabakça piknik alanında ikram ettiğimiz öğlen yemeğimizin ardından, dönüş güzergahına başlandı. Dönüş güzergahı ise Saray Caddesi, Kabakça Meydanı, Akören Yolu ( Ağaçlı Yol ), Hanice Caddesi, İnceğiz Yolu, İnceğiz Mağaraları, Fetih Caddesi, Vezir Ferhatpaşa Caddesi, Cevdet Barın Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı oldu. Yol boyunca ilçe halkımızın gösterdiği samimi ilgi ve alaka oldukça duygusal anlar yaşanmasını sağladı.

Zafer Bayramı Coşkumuz Akşam Muhteşem Bir Zafer Yürüyüşüyle Devam Etti

Çatalca'mızda bisiklet turuyla başlayan Zafer Bayramı coşkumuz, tüm Çatalca halkımızın katılımıyla Zafer Yürüyüşümüzle devam etti. Bando ve Şanlı Bayrağımız ile Çatalca Belediyemiz Nazım Özbay Kültür Merkezimiz önünden başlayan Zafer Yürüyüşümüz, ilçe merkezi boyunca devam ettikten sonra Mehmetçik Meydanımızda son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinliklerimiz Muhteşem Konserle Son Buldu

Bisiklet turumuzla oldukça keyifli anlar yaşayan Çatalca halkımız, Zafer Yürüyüşümüz sonrası Mehmetçik Meydanımızda gerçekleşen TRT'nin Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Şerif Aydın konserimizle oldukça neşeli anlar yaşadı.

Başkanımız Mesut Üner: TEŞEKKÜRLER ÇATALCA, SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ

Çatalca'mızda yaşanan muhteşem Zafer Bayramı coşkumuzun sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner: "TEŞEKKÜRLER ÇATALCA. SİZLERLE BİRLİKTE GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHTEŞEM İLGİ ve ALAKA İÇİN SOZSUZ TEŞEKKÜRLER TÜM HALKIMIZLA GURUR DUYUYORUZ VE HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUZ. TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDE İLÇEMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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