ÇATALCA'MIZA BİR AYDA İKİ BAKAN ZİYARETİ

Çatalca'mızın daha da büyümesi ve gelişmesi adına çalışmalarına ve temaslarına durmaksızın aralıksız devam eden Başkanımız Mesut ÜNER geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Dr. Mehmet MUŞ'u Çatalca'mızda karşılamıştı. Çatalca'mızın bu seferki Bakan konuğu İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU oldu. İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU, Çatalca'mızda Muhtarlar toplantısına katılım sağladı.

İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU'nun Çatalca'mızda katıldığı Muhtarlar Toplantısı'na, İçişleri Bakanı Yardımcımız Muhterem İNCE, İstanbul Valimiz Ali YERLİKAYA, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Tülay KAYNARCA, Çatalca Kaymakamımız Erdoğan Turan ERMİŞ, MHP İlçe Başkanımız Halit UĞUR ve AK Parti Çatalca İlçe Başkanımız Yusuf ASLAN'da katılım sağladı. Uzun süren toplantının ardından Çatalca Muhtarlarımız, böylesine önemli ve geniş katılımlı sorunlarının çözümü için gerçekleşen toplantıdan duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler. Toplantının ardından İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU ve beraberindeki heyet, yakında Çatalca halkımızın hizmetine sunulacak ve yapımı tamamlanan yeni Kaymakamlık hizmet binamızda yerinde denetimlerde bulundular.

Özellikle Çatalca Muhtarlarımızın çok memnun olduğu İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU'nun Çatalca'mız ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Çatalca'mıza gerçekleştirmiş olduğu kıymetli ziyareti için çok teşekkür ederiz. İlçemizin büyümesi ve gelişmesi adına, her daim bizlere olan desteği için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. " dedi

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