Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında batan teknedeki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında batan teknedeki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Yalıköy'den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında kırılmıştı. Su alan tekne batarken, teknede bulunan 2 kişiden Yakup Hut'a Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşılmış ve şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Kayıp şahsı arama çalışmaları bugün Ormanlı Plajı açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince helikopter destekli olarak devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte batan teknedeki şahısları kurtarmaya giden balıkçılar ise o anları anlattı Balıkçı Ertu Aslan, "Bir tane teknenin battığını duyduk. Sahil Güvenlik bir tane arkadaşı kurtardı. Biri can yeleğini giymiş, diğeri giyememiş. Bugün yine aramaların yapıldığını duyduk" dedi.

Ali Mirza ise, "Teknenin arkasında pervanesi dönen yer arıza yapmış, bozulmuş. Balıkçı dilince ona kovan kesti denilir. Kovan kestiği için makineyi de biraz demirlendirmişler kıyıya kaçıp kurtulmak için, o sırada da batmışlar" ifadelerini kullandı.

Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çatalca'da batan teknedeki şahsı arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:36:00. #1.15#

title