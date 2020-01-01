Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu
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Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

01.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:36
Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri durduruldu

'ın ilçesindeki Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirilerek Elsan Enerjiye satılan termik santrali denetledi.

2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santralinin faaliyetleri, bacalarında filtre bulunmaması nedeniyle durduruldu.

Ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi.

Kaynak: AA
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