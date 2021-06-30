Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil
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Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil Çatalağzı'nda denide görülen köpüklerin ÇATES'ten kaynaklanmadığı belirlendi Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi sahilinde görülen köpüğün bölgede faaliyet gösteren termik santralden kaynaklanmadığı, içeriği ve nereden...

Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil

Çatalağzı'nda denide görülen köpüklerin ÇATES'ten kaynaklanmadığı belirlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi sahilinde görülen köpüğün bölgede faaliyet gösteren termik santralden kaynaklanmadığı, içeriği ve nereden geldiğinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, gece saatlerinde bölgede faaliyet gösteren bir termik santralden denize verildiği iddia edilen kimyasal atıklar sebebiyle deniz üzerinde müsilaja benzer tabaka oluştuğu öne sürülmüştü.

İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemede, atıkların ÇATES kaynaklı olduğunu doğrulayacak net bir bulguya rastlanılamadı. Filyos yönündeki Tepeköy sahilinde 2 - 3 gündür görüldüğü yerde yapılan araştırmada, köpüklerin kaynağı tam olarak belirlenemedi. Tedirginlik oluşturan atıklarla ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde, bölgeden geçen gemilerden bırakılan sintine veya Marmara yönünden gelen musilajın bu durumuna neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, haberler ve sosyal medyada yer alan görüntülerin ÇATES santral sahasına ait olmadığı öğrenildi. ÇATES'in yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ÇATES'in kesinlikle kimyasal madde kullanmadığı ve denizde görülen söz konusu köpüklerin başka bir bölgeye ait olduğu belirtildi. ÇATES yetkilileri, santralden denize temizlenerek bırakılan suyun aktığı iki kaynağın görüntüsünü de kamuoyuyla paylaştı.

Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil
Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil
Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil
Çatalağzı'ndaki kirliliğin nedeni ÇATES değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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