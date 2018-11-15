Çatak'ta Z-kütüphane Açıldı

Çatak ilçesinde öğrencilere okuma kültürünün aşılanması amacıyla "Z-kütüphane" açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında Yatılı Bölge Okulu (YBO) tarafından yaptırılan özel tasarım, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Z-kütüphane ile ilçede eğitim kalitesini biraz daha geliştireceklerini söyledi.

İlçeye geldiğinden bu yana sürekli eğitimin önemine vurgu yaptığını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Çünkü eğitim bir toplumun geleceği, istikbalidir. Önceki görev yaptığım yerlerde de eğitime önem ve değer verdim. Okulumuzda 116 metrekare alana yapılan zenginleştirilmiş kütüphanemizde 9 yüksek donanımlı bilgisayar, yazıcı, satranç masaları, okuma köşeleri ve her biri titizlikle seçilmiş çeşitli yaş gruplarına uygun 2 bin kaliteli kitap mevcut."

Törene, Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, savcı Hümeyra Yar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Reşat Sagun, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.