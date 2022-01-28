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Çatak'ta karla mücadele çalışmaları

AA, Hüdayi Gümüş - Güncel
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Çatak'ta karla mücadele çalışmaları

Van'ın Çatak ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir koordinasyonla karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşın mağdur olmaması için tüm ekiplerin seferber olduğunu anlatan Şeylan, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla araçlarımız ve saha personellerimiz seferber oldu. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çalışmalarımız gece gündüz devam etti. Kar temizleme, küreme, tuzlama ve benzeri hizmetler eş zamanlı yürütüldü. Hem yollar açık tutuldu hem de kaldırımlar temizlendi. Bu soğuk havada özveriyle çalışan karla mücadele ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Abdurrahman Şeylan, Çatak, kar, Van, Güncel, Haber

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