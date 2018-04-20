Çatak'ta Çocuklar İçin Etkinlik

Çatak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Van Gölü kıyısında kahvaltıya katıldı.

Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, çocukların bayram havasında alış veriş yapma imkanı bulduğunu söyledi.

Çocukların özgüvenini artırmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını aktaran Akgül, "Çocuklarla kahvaltının ardından tekneyle üniversiteye geçtik. Çeşitli fakülteleri gezen öğrenciler burada yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler son olarak şehir merkezindeki alış veriş merkezinde 200 liralık çekle diledikleri gibi alış-veriş yaptı." dedi.