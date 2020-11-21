Çatak'ta 'Arama Kurtarma Operasyon Merkezi' kuruldu

Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın girişimleriyle 'Çatak Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Operasyon Merkezi' kuruldu.

Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın girişimleriyle 'Çatak Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Operasyon Merkezi' kuruldu.

Kayseri'de 1996 yılında kurulan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi'nin profesyonel ve uzman ekipleri, Çatak Arama Kurtarma Operasyon Şubesinde görev alacaklara afet öncesi eğitim, afet sırasında her türlü müdahale, özellikle sualtı arama-kurtarma, dağ ve kentsel afetlerde yapılması gerekenleri tüm ayrıntıları ile anlattı. Yerinde yapılan eğitim çalışmalarını izleyen Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, "Bu eğitimlerin akabinde başarılı olanlar, doğal afetler ve kazalarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında talep edildiklerinde de tamamıyla gönüllülük esasında ve ekip halinde başta Çatak ve Bahçesaray ilçelerimiz olmak üzere ilimizde ve bölgemizde AFAD İl Müdürlükleri ile koordineli şekilde hizmet edecekler" dedi.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş da, arama kurtarma konusunda ekiplerinin Türkiye'de tek ve uzman bir dernek olduklarını belirterek, "Daha öncesinde burada yaşanan kazaları göz önünde bulundurduğumuzda; akarsu, sualtı ve dağ kazaları özellikle de çığlar ile ilgili bir arama kurtarma ekibi hazırlamak için bölgeye davet edildik. Çatak operasyon merkezini bugün itibari ile kurmuş bulunuyoruz. Van Valiliği tarafından temsilcilik ve şubemizin onayı geldi. Bu nedenle bizler burada bir akarsu kurtarma ekibi hazırlamak için geldik. Bir hafta boyunca buradayız. Çatak operasyon ekibinde yer almak isteyen 30 Çataklı genç, 5 gün sürecek zorlu çalışmalardan geçecek. Pazar gününe kadar akarsu kurtarma ile ilgili tüm teknik detaylar, eğitimler yapıldıktan sonra sınav yapılacak. Kazananlar 15 kişilik ekip içerisinde arama kurtarmaya devam edecekler, sonrasında sualtı arama kurtarma başlayacak ve ondan sonrasında da dağ arama kurtarma eğitimlerimiz devam edecek. Çatak önemli bir ilçe, sadece Çatak için değil tüm bölge için Van'a yakın tüm bölgeler için güzel bir arama kurtarma ekibi olacak. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordineli olarak çalışacaklar. Her türlü acil durumda biz Kayseri'den buraya gelene kadar Çatak ekibinin hızı daha fazla olacak ve daha yakından müdahale edebilecekler. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ama önemli olan acil durumlarda hazırlıklı olmaktır. Özelikle bu bölgemizde çığlar ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Bununla ilgili yurtdışından bir eğitmen grubu getireceğiz. Avustralya ve İsviçre'de dünyada çığ arama kurtarma konusunda uzman eğitmen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızı Çatak'a davet edeceğiz. Burada bu ekibe çığ arama kurtarma eğitimi vereceğiz ve dünya standartlarında da belgelendirip arkadaşlarımızı acil durumlarda kullanacağız. Çatak'a Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Operasyon Merkezi hayırlı uğurlu olsun" dedi - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı