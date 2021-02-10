Çatak Kaymakamı Akbulut'un esnaf ziyareti

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçeye yeni atanan Akbulut, bir araya geldiği iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Esnaflardan karşılaştıkları her türlü sorunu kendisiyle paylaşmalarını isteyen Akbulut, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

İmkanlar dahilinde her konuda vatandaşın yanında olacaklarını belirten Akbulut, "Amacımız insan odaklı hizmet anlayışıdır. Bu sebeple vatandaşlarımızla her platformda bir araya gelmeye gayret edeceğiz. İlçemiz için hep birlikte çok çalışacağız." dedi.

Esnaf da Akbulut'ta ziyaretinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş