Çatak Kaymakamı Akbulut ilçe belediyesini ziyaret etti
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Çatak Kaymakamı Akbulut ilçe belediyesini ziyaret etti

17.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:18
Çatak Kaymakamı Akbulut ilçe belediyesini ziyaret etti

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'ı ziyaret etti.

Şeylan ile makamında bir araya gelen Akbulut, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şeylan ise, Akbulut'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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