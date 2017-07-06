Çatak Belediyespor Alt Yapısına Girmek İçin Ter Döktüler

Çatak Belediyespor Futbol Takımının alt yapısı için futbolcu seçmeleri yapıldı. 8-14 yaş arasındaki futbola meraklı yetenekler başarılı olmak için büyük mücadele verdi.



Çatak semt sahasında antrenör Erkan Eraslan gözetiminde yapılan seçmelere 8-14 yaşları arasında 120 çocuk katıldı. Çatak Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hacı Asım Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan'da seçmeleri izleyerek gözlem yaptı. Alt yapı seçmelerinde antrenör Eraslan'dan detaylı bilgi alan Akgül; "Alt yapı seçmelerine bu kadar kişinin katılması Belediyesporumuzun saygınlığının arttığını ve gücünü gösteriyor. Birçok yetenekli gencimizi bünyemize dahil ettik. Seçilen gençlerimiz daha yakından izlenecek ve Çatak Belediyesporun adını duyuracak. Çatak'ın adının sporsal etkinliklerde duyulması adına güzel ve başarılı bir adım oldu. İnşallah Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzü kurduğumuzda bu tür faaliyetleri arttıracak, daha farklı dallarda da seçmeler yapacağız" dedi



Seçmelerin yaş kategorilerine göre bir hafta içinde yapıldığını belirten antrenör Erkan Eraslan, "Aralarında yetenekli gördüğümüz çocukları Çatak Belediyespor Futbol Takımının alt yapısına aldık. Futbola meraklı, futbolculuk hayali olan çocuklara ve gençlere bir umut ışığı olduk. Çalışmalarımız böyle sürecek. Aralarında çok yetenekli olan ve kendini iyi geliştiren futbolcuları başta Van Büyükşehir Belediyespor olmak üzere büyük kulüplere göndereceğiz. Hem ilçemizi futbol adına daha iyi yerlere getirmek, hem de buradaki yetenekleri değerlendirmek bizim birinci amacımızdır. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Çatak Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hacı Asım Akgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN