Çatak Belediye Başkanı Şeylan, Kaymakam Çeçen'i ziyaret etti
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Çatak Belediye Başkanı Şeylan, Kaymakam Çeçen'i ziyaret etti

03.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:14
Çatak Belediye Başkanı Şeylan, Kaymakam Çeçen'i ziyaret etti

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Rize'nin Ardeşen ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Rize'nin Ardeşen ilçesine atanan Kaymakam Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeçen, Çatak'ın daha iyi yerlere gelmeye layık bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçede görev yaptığı süre içinde halkla ve kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten Çeçen, şunları kaydetti:

"Çatak'ı gördüğüm ve burada kaymakamlık yaptığım için mutlu oldum. Çok uzun kalmasam da görev sürem içinde belediyemizin, Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan'ın Kaymakamlığımıza büyük destekleri oldu. Başkanımızın ilçemizin tanıtımı noktasında çok büyük gayretleri ve projeleri var. İlçemizi çok iyi yerlere getireceğinden ve ülkemizin saklı cennetlerinden biri olan bu güzel ilçeyi tanıtacağından eminim. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikte çalıştığımız Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür ediyorum."

Kaymakam Çeçen ile görevi süresince istişare içinde çalıştıklarını belirten Şeylan ise "Bu zaman içinde ilginizden, projelerimize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri daha güzel yerlerde görmeyi arzu ederiz. İlçemize ve bizlere hakkınızı helal edin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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