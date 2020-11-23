Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan "Öğretmenler Günü" Mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, " Ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, " Ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında; Bizim inancımızda ve kültürümüzde bir harf öğretene kırk yıl köle olarak kıymet veren bir kültür yapımızın olduğunu ifade etti.

Çat Belediye Başkanı Yaşar, şunları kaydetti: "Büyük bir fedakarlık ve özveri anlayışı içerisinde geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı geleceğe hazırlamak için gecesini gündüzüne katan, onları milli ve manevi değerlerimizin eşsiz zenginlikleriyle donatarak dürüst bir insan ve vatandaş olmayı öğreten, çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğinden sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlayan değerli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken; bu kutsal mesleği seçen öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize en derin sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı