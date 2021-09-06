Çat'a sosyal tesis müjdesi
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Çat'a sosyal tesis müjdesi

Çat'a sosyal tesis müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçeye içerisinde yüzme havuzu, hamam, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin de bulunduğu sosyal tesis kazandırmak için kolları sıvadı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçeye içerisinde yüzme havuzu, hamam, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin de bulunduğu sosyal tesis kazandırmak için kolları sıvadı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçeye içerisinde yüzme havuzu, hamam, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin de içerisinde bulunduğu sosyal tesis kazandırmak için kolları sıvadı. Sosyal Tesis projesi için İstanbul'da faaliyet gösteren bir tesiste incelemelerde bulunan Başkan Yaşar, söz konusu tesisi ilçedeki Sıla Kent konutlarında inşa edecek. İçerisinde mesire alanı ve daha birçok sosyal donatının bulunacağı tesis için ön hazırlıklara başlayan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Çok yakında yeni projemizi ilçe sakinlerimizle buluşturacak ve Çat ilçemize yeni bir vizyon kazandırmış olacağız" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Çat'ın Erzurum'un en eski yerleşim merkezlerinden birisi olduğunun altını çizerek, "Birbirinden farklı ve vizyoner projelerimizle Çat'ın çehresini baştan sona değiştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Yaşar'dan yatırım atağı

Çat ilçesinde Sıla Kent adı altında yeni bir yerleşim merkezi oluşturmaya başladıklarını anlatan Başkan Melik Yaşar, "Biz bu toplu konut projesini hayata geçirirken, insanımızın her türlü sosyal ve kültürel beklentilerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu manada ilçemizde mesire alanı, sosyal donatılar, yüzme havuzu ve hamamı kapsayan komplike bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun için çalışmalarımıza start verdik, konutlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. İçerisinde yüzme havuzu ve hamamın da bulunacağı sosyal tesisi kompleks projemiz de, bu projeye eş zamanlı olarak yürüyecek" şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar, "İlçemizde başlattığımız değişim, gelişim ve dönüşüm sürecini son sürat devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.

Çatlı vatandaşlardan teşekkür

Öte yandan Çat Belediyesi tarafından ilçeye yüzme havuzu ve sosyal bir tesis kazandırılacağını öğrenen Çatlı vatandaşlar ise, böyle bir yatırımın ilçedeki sosyal canlılığını artıracağını belirterek, Başkan Yaşar'a teşekkür etti.

Çatlı vatandaşlar, Çat Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, "İlçemizde güzel gelişmeler oluyor, güzel yatırımlar hayata geçiriliyor. Başkanımız Melik Yaşar'a gayretinden ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dediler. - ERZURUM

Çat'a sosyal tesis müjdesi
Çat'a sosyal tesis müjdesi
Çat'a sosyal tesis müjdesi
Çat'a sosyal tesis müjdesi
Çat'a sosyal tesis müjdesi
Çat'a sosyal tesis müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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