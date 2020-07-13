Casio Hesap Makinesi Hacklendi, Her Öğrencinin Rüyası! Günümüzün modern cihazları biraz fazla zeki bu nedenle okullar genellikle sınavlarda bilimsel/finansal hesap makineleri gibi ön onaylı elektronik cihazlara izin veriyor.

Günümüzün modern cihazları biraz fazla zeki bu nedenle okullar genellikle sınavlarda bilimsel/finansal hesap makineleri gibi ön onaylı elektronik cihazlara izin veriyor. Bu hesap makineleri birçok hesaplamayı yapabiliyor ancak internete bağlı olmadıklarından yapabildikleri sınırlı ya sınırlı idi desek daha doğru olur. Efsane markalardan Casio'nun bir hesap makinesi hacklendi ve tüm sınırlamalar ortadan kaldırıldı. İşte çoğu öğrencinin rüyasını süsleyen o hesap makinesi

İnternete Bağlanabilen Hesap Makinesi

Neutrino'nun YouTube sayfasına yüklenen (yayınlandığı günden bugüne gizli olarak ayarlı) videoda çoğu öğrencinin elinde bulabileceğiniz sıradan Casio bilimsel hesap makinesinin hacklenmesi durumunda neler yapabileceği gösteriliyor. Hesap makinesinin şarj olmasına ve güç sağlamasına yardımcı olan güneş paneli sökülüp yerine mini OLED keran yerleştirilmiş. Ayrıca hesap makinesi açılmış ve internete bağlanmasını sağlayacak bir WiFi modülü yerleştirilmiş. Bu sayede Firebase mobil geliştirme platformundan, önceden yüklenmiş verilerin çekilmesi sağlanmış. Kullanıcının menü üzerinde sohbet etmesine ve gezinmesine izin veren -mıknatıslarla sensörlerin akıllı bir kombinasyonunu kullanan- çok temel bir sohbet özelliği bile var.

Sonuç, ilk bakışta hiçbir şeyi değiştirilmemiş, sıradan görünümlü bir hesap makinesi ama aslında internete bağlanabilen bir cihaz. Tabii ki, her öğrencinin yapabileceği bir cihaz değil. Sınavda kopya çeken öğrencilere ilham olacağı da açık.

Kaynak: Tamindir