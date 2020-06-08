Cash Truck Filmi Cash Truck filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cash Truck filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Ivam Atkinson'un senaryosunu kaleme aldığı aksiyon temalı filmin başlıca rollerinde Jason Statham, Scott Eastwood, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan ve Holt McCallany yer alıyor. Yönetmen: Guy Ritchie Senaryo: Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Nicolas Boukhrief Oyuncular: Jason Statham, Scott Eastwood, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan, Holt McCallany, Lyne Renee, Tadhg Murphy, Laz Alonso, Niamh Algar, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Alex Ferns, Matthew Illesley, Darrell D'Silva, Jane Vande Voorde, Babs Olusanmokun, Anthony Molinari, Chris Reilly, Jason Wong, Josh Cowdery, Rocci Williams, Rebecca Calder, Montana Manning, Alessandro Babalola, Cameron Jack, Eve Macklin , Fernando Martinez, James Warren, Stevee Davies, Daniel Joseph Woolf Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Cash Truck Yapımcı Firma: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Vizyon Tarihi: 01.01.2021 Cash Truck Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com