Cartel Erci: 90'larda Yabancı Düşmanlığını İşledik

YUNUS Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Türk rap müziğinin Almanya'da doğuşu ve Türkiye'de sevilerek dinlenen bir akıma dönüşmesi, Almanya'daki Türk gençliği arasında 'Çağdaş Ozanlık' benzeri bir akım doğurmasının aşamaları irdelendi. Müzisyen Erci Ergün söyleşide, Türkçe sözlü rap müzik yaparak 1990'lı yıllarda tanındıklarını söyledi. Ergün, 90'lı yıllarda yabancı düşmanlığı gibi konuları işlediklerini ve grup olarak o dönem nasıl hissettiklerini anlattı.

Almanya'da büyüyen gençlerin zihni dünyalarında başlangıçtan beri karışıklıklar ve bölünmeler yaşadığını belirten Engün, ancak iki kültürlü olmanın dezavantaj değil aksine avantaj olduğunu, iki kültürün de olumlu yanlarını alabilme şansına sahip olduklarını söyledi. Söyleşide, 'Gel gel gel Cartel'e gel' ve 'Deutschland Sensin' şarkılarının video klipleri de gösterildi.