11.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:53

Çarşı grubundan Süleyman Seba'nın isminin verildiği atölyeye müzik ve ritim aletleri desteği

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesinde bulunan Ali Sönmez İlkokulu bünyesindeki Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin Beşiktaş Çarşı Grubu'ndan istedikleri müzik ve ritim aletleri öğrencilere ulaştırıldı.

Atça Ali Sönmez İlkokulu Müdürü Gürsel Toprakçı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törene katılan Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge, Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerle birlikte, İstanbul Çarşı Grubu'ndan Kübra Aksu, Ayhan Güner, Orçun Ulutaşlı, Kadir Pınarbaşı, Metin Çelebi ve Gökhan Kalkan tarafından getirilen müzik ve ritim aletleri Beşiktaş kulübünün efsane başkanlarından merhum Süleyman Seba'nın isminin verildiği özel eğitim müzik ve ritim atölyesine yerleştirildi. Okulda özel eğitim alan çocukların sosyal hayata daha kolay alışabilmelerini amaçlayan proje kapsamında en büyük mutluluğu ise çocuklar yaşadı. Müzik aletlerini büyük bir heyecanla çalarak minik bir konser veren çocukların mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.

2023 Eğitim vizyonu kapsamında okullarına açılmasını planladıkları ritim ve müzik atölyesini Beşiktaş Çarşı grubu üyeleri ile paylaştıklarını ifade eden Atça Ali Sönmez İlkokulu Müdürü Gürsel Toprakçı, yaptığı açıklamada, "2023 Eğitim vizyonu kapsamında okulumuza açılmasını planladığımız ritim ve müzik atölyesini Beşiktaş Çarşı grubu üyeleri ile paylaştık onlarda bu konuda bize yardımcı olacaklarını söylediler. Ayrıca özel eğitim alan öğrencilerimizin sosyal hayata alışabilmeleri ve akranları ile birlikte faaliyet yapabilmelerini amaçladık. Okulumuz içerisinde uyguladığımız 'Onlarla Bir Gün' projesi içerisinde özel eğitim alan öğrencilerimizle diğer öğrencilerimizin kaynaşması toplumun bu öğrencilere bakış açısını değiştirmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Akıl ve zeka sınıfı atölyesinden sonra bu atölye öğrencilerimiz farklı alanlarda ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirmek imkanı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrenme yöntemi ile akademik başarılarının alt zemini oluşturuyoruz. Temel eğitimde okulunu seven öğrencilerin daha başarılı olduğunu gördüğümüzden bir diğer hedefimiz her çocuğun okulunu sevmesi ve sahiplenmesi gelecek açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Toprakçı, Beşiktaş Çarşı Gurubuna ve emeği geçenlere de teşekkür ederek, "Beşiktaş Çarşı grubu da bundan sonraki etkinliklerimizde bizlere yardım edeceklerini ifade ettiler. Spor ve müzik eğitim araçlarının takviye edeceklerini de söylediler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu davranışlarının herkese örnek olmasını diliyoruz. Atölye açılış çalışmalarımızı başından beri destekleyen Sayın Kaymakamımız Rasim Belge ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdinç Güner'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Rasim Belge'de konuşmasında öğrencilere desteklerinden dolayı Çarşı Grubuna teşekkür ederek, "İstanbul Beşiktaş Çarşı Grubunun oluşturduğu sınıf özel öğrencilerimize hediye edildi. Öğrencilerimiz adına İstanbul'daki çarşı grubumuza ve onların nezdinde Beşiktaş kulübüne teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, insanların içindeki güzelliği yayma ve başka yerlere ulaştırma düşünceleri, yardımlaşma fikri çok güzle bişey. Sizlerim de büyüdüğünüzde aynı düşünceyi ve ruhu yaşamanızı diliyorum" dedi.

Çarşı gurubu üyesi Ayhan Güner, efsane başkanları Süleyman Seba'nın 'iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' sözünü hatırlatarak, "Daha önceden buradaki öğretmenlerimizin talebi ile temaslarımız sonucu otizmli özel öğrencilerimiz için müzik atölyesini kurma fırsatını yakaladık. Bundan sonra daha başka projelerle yine geleceğiz. Burada yaptıklarımız bizlere insan olduğumuzu hatırlatıyor. Bizler İstanbul Beşiktaş taraftarından öğrencilerimize selam getirdik ve buradan da taraftarımıza öğrencilerimizin selamını götüreceğiz. Burada bir köprü kurduk. Taraftarlık öncelikle iyi insan olmaktır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA