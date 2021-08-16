Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
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Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binasının tamamlanan yeni konsept sonrası açılışı gerçekleşti.

Samsun Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binasının tamamlanan yeni konsept sonrası açılışı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı kararıyla hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak aynı zamanda nezih bir ortamda hizmet verebilmek amacıyla 'Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti' tadilatına alınan Çarşamba Nüfus Müdürlüğü binası, inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet vermeye başladı. Nüfus Müdürlüğü hizmet binasında inşaat çalışmalarında emeği geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından plaket takdim edildi.

Açılışta konuşan İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediyesinin her konuda her türlü imkanı sağladığını belirterek, "Bu konuda büyük katkı veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de bu günün ansına bir plaket takdim ediyoruz. Belediyemiz bize Kovid-19 ile mücadele kapsamında her türlü imkanı tahsis etti. Araçları ile personeli ile her türlü desteği sağladı. Nüfus Müdürlüğü çalışmalarında da her türlü desteği verdi. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kaymakamlığımıza yakışır bir hizmet binası"

Çarşamba Nüfus Müdürlüğünün farklı bir konseptte kavuşmasından ötürü mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halit Doğan, "Burada çalışan arkadaşlarımız ve hizmet alan tüm Çarşambalı hemşerilerimiz ve dışarıdan gelen tüm hemşerilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Onların daha rahat ortamlarda çalışması bizi daha çok mutlu eder. Kaymakamlığımıza da yakışır bir hizmet binası olmuş oldu. Hayırlı olmasını diyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept
Çarşamba Nüfus Müdürlüğünde yeni konsept

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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