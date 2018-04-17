Çarşamba Myo Kapısını Üniversite Adaylarına Açtı

Yaklaşık 2000 öğrencisi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) en çok öğrencisi olan ikinci meslek yüksekokulu olan Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu(MYO), öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına yardımcı olmak için kapılarını üniversite adaylarına açtı.

Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, bu kapsamda Samsun merkez ve Çarşamba ilçesinde yer alan meslek liselerine yönelik tanıtım faaliyetlerine hız verdi. Öğretim yılı sonuna kadar devam etmesi planlanan tanıtım faaliyetlerinde 7 meslek lisesinde üniversite adayı yaklaşık 500 lise son sınıf öğrencisiyle öğretmenlere ulaşıldı.

Çarşamba ilçesinde bulunan endüstri meslek ve kız meslek liseleri öğrencileri MYO'da ağırlandı. Ziyaretler sırasında öğretim elemanlarıyla tanışan öğrenciler, MYO'nun bölümlerini oluşturan bilgisayar programcılığı, sosyal güvenlik, çağrı merkezi hizmetleri, muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık ve sigortacılık ve bilgi güvenliği programlarını yakından tanıma şansı yakaladı. Binayı gezen öğrenciler, bilgilendirme toplantılarını can kulağı ile dinleyip merak ettikleri soruları bölüm başkanlarına sordu. Özellikle meslek okullarından MYO'lara doğrudan geçişin kaldırılmasının ardından yaşanan tercih sorunları, dikey geçiş imkanları, KPSS ile atanma oranları konusunda sıkça sorular geldi.

Samsun merkezde bulunan endüstri meslek liselerini ise Çarşamba Ticaret Borsası MYO öğretim elemanları ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi.

"Öğrencilerle buluşma önemli bir kazanım"

İki hafta içinde hedef kitleleri olan üniversite adaylarına ulaşmanın önemine vurgu yapan Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdür Prof. Dr. İsmail Aydemir, öğrenciyi beklemek yerine onlara gittiklerini söyledi. Ziyaretler ile öğrenci ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi anlamında çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini, gençlerin beklentilerini öğrenme anlamında kazanımları olduğunu dile getirdi. Gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydemir, yeni yaklaşım tarzının kısa zamanda farkını ortaya koyacağını umduğunu söyledi. - SAMSUN