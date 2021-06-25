Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir, YKS'ye girecek adaylara tavsiyelerde bulundu
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Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir, YKS'ye girecek adaylara tavsiyelerde bulundu

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir, YKS'ye girecek adaylara tavsiyelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Özdemir, yaptığı açıklamada, geleceği imar ve inşa edecek gençlerin hayal ve hedefleri doğrultusunda akademik olarak kendilerini yetiştirmelerinin, onları daha ilerilere taşıyacak bir yükseköğretim kurumuna adım atmalarıyla başladığını belirtti.

Bu sürecin en önemli eşiklerinden birinin de lise eğitimini tamamlamış öğrencilerin gireceği YKS olduğunu anlatan Özdemir, eğitim hayatının en önemli dönüm noktaları arasında bulunan sınavın neticesinin gençlerin bundan sonraki hayatlarının da seyrini etkileyeceğini vurguladı.

Hayatta verilen hiçbir emeğin zayi olmayacağına işaret eden Özdemir, "Gençlerimiz gece gündüz demeden yaptıkları çalışmaların karşılığını muhakkak alacaklardır. Dikkat etmeleri gereken en önemli husus, heyecanlarının onları strese sevk etmemesidir. Umutlarını her daim diri tutmalılar, başarılı olacaklarına dair olan inançlarını asla yitirmemelidirler." ifadesini kullandı.

Bir süredir hayatı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinin her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da değişimlere sebep olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Ancak sürece hızlıca adapte olan öğretmenlerimiz bütün fedakarlıkları yerine getirerek her kademede öğrencilerine ulaşmayı başarmış ve onları gerçek yaşama hazırlamak için elinden geleni yapmışlardır. Bundan dolayı süreçte azimle çalışan öğretmenlerime bir kez daha teşekkürü borç bilirim. Sınav öncesi bizimle aynı heyecanı paylaşan velilerimizin de bu süreçte öğrencilerimize kalben inanacaklarına, sonucu her ne olursa olsun her öğrencimizin bizim için değerli olduğunun bilincinde olacaklarına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle YKS'de görev alacak öğretmenlere, sınava girecek öğrencilere başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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