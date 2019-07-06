Çarşamba'da softbol ve beyzbol kupa kapanış töreni

Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren softbol ve beyzbol takımları için kupa kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şubat ayında kurulan ve 4 aylık süreçte 7 kupa, 84 madalya kazanan softbol ve beyzbol takımları için Belediye Meydanı'nda kupa kapanış töreni düzenlendi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, burada yaptığı konuşmada, Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nın hemen yanına bir beyzbol sahası inşa ettiklerini, bu ay sonunda faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

Hem softbol ve beyzbol yapan sporculara saha temin etmek hem de Çarşamba'da ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yaparak insanları ilçeye getirmeyi amaçladıklarını anlatan Doğan, kısa sürede büyük başarı sağlayan öğrencileri ve antrenörlerini kutladı.

Törene Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile antrenörler, sporcular ve velileri katıldı.

Kaynak: AA