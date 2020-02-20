Çarşamba'da korkutan yangın
Haberler » 3. Sayfa » Çarşamba'da korkutan yangın - Haberler

Çarşamba'da korkutan yangın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çaplı yangın kısa süreli panik yaşattı.

20.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:48
Çarşamba'da korkutan yangın

'un ilçesinde bir apartmanda çıkan ufak çaplı yangın kısa süreli panik yaşattı.


Olay, Çarşamba ilçesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Reşit Ağa Sokak üzerinde bir apartmanın 2. katındaki dairede sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan yangın sonrası apartman sakinleri durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Anne ve çocuklarının çıkan yangın sırasında evde olduğu iddia edilirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı, yangın sonucu evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler