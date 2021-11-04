Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Süleymanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.D. ve E.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.D., E.F.'yi bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan ve yaralanan E.F. olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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