CarrefourSA'da Kurban Bayramı için siparişler başladı
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CarrefourSA'da Kurban Bayramı için siparişler başladı

CarrefourSA, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuyorCarrefourSA, sahip olduğu 27 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yıl pandemi dolayısıyla hijyenik...

CarrefourSA'da Kurban Bayramı için siparişler başladı
26.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:44

CarrefourSA, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor

CarrefourSA, sahip olduğu 27 yıllık tecrübesiyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yıl pandemi dolayısıyla hijyenik şartlarda, modern koşullarda kesim gerçekleştirerek vekaleten kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor. Kurbanlık paketler 30 Temmuz'a kadar sipariş verilebilecek.

Kurban Paketini Bayramın 4. günü almak isteyenlere özel indirim

Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi'ni Kurban Bayramı'nın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor. Buna göre en az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 1690 TL'den satılıyor. Bu bedel ayda 187,78 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. Bu paketi Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca 100 TL indirim sağlanıyor. Paket bedeli 1590 TL olurken, aylık 176,67 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor.

Büyükbaş Kurbanlık ve Kıvırcık Koç Kurban Paketleri

Firma ayrıca bu yıl vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. En az 20 kilogramlık kemiksiz vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 1790 TL'den satışa sunuluyor. Bu bedeli, kredi kartı ile ayda 198,89 TL olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün. Axess kartı olanlara ise kurban kolilerinde 100 TL indirim yapılıyor. Böylece vekaleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi fiyatı 1690 TL'ye düşüyor. Bu bedel de ayda 187,78 TL'den 9 taksitte ödenebiliyor. En az 18 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi'nin bedeli ise 1590 TL. Bu bedel, ayda 176,67 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete 1490TL'ye sahip olurken, ayda 165,56 TL'den 9 taksitte ödeyebiliyorlar. Ayrıca kurban paketi alanlara birer litrelik Pepsi Twist veya Pepsi Max, Fruko Cool Lime, Yedigün Portakal ve Lipton Şeftali'den oluşan 4'lü içecek seti hediye ediliyor.

İster Marketlerden Alın, ücretsiz olarak online market uygulamasından sipariş verin

Marketlerde bulunan kurbanlık satış masalarının yanı sıra online marketi Carrefoursa.com üzerinden de sipariş alınacak. Online market üzerinden verilen siparişler ister marketlerden teslim alınabilecek ya da Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 17 şehirde sipariş verilen adreslere ücretsiz olarak teslim edilecek. Bunun yanı sıra müşteriler, Carrefoursa.com üzerinden satın aldıkları kurbanlık hisse paketini bağışlayabilecekler.

Kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi

CarrefourSA, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl Balıkesir, Yalova, Malatya ve Afyon'da hijyen ve gıda güvenliği denetiminden geçerek CarrefourSA Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından onaylanan çiftliklerde özel olarak uzmanlar ve veteriner hekimlerin kontrolünde yetiştirilen yüzde 100 yerli besi kurbanlıkları müşterilerine sunuyor.

Geçen senelerde uygulanan kriterlerin yanı sıra bu yıl, süreçlere Koronavirüs tedbirleri de eklendi. Kesim, parçalama ve paketleme alanlarında personelin maske kullanması, sosyal mesafe kuralına uyması, vardiya girişlerinde ateş ölçümü yapılması ve tüm alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilirken tüm kesim ve paketleme süreçlerindeki personele, ek olarak hijyen ve gıda güvenliği eğitimleri verilecek.

Din görevlisi, noter ve veteriner hekimler eşliğinde kurbanlık kesimine bayramın 1. günü bayram namazından sonra başlanıp, kurban kesimi 3. günü gün batımında bitirilecek. Bu süreçte kurbanlıklar, firma bünyesindeki veteriner hekimlerin kontrolü ve gözetimi altında kesilecek. Bu sayede hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brusella gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan korunma sağlanacak.

Kurban kolilerin taşındığı araçların temizlik ve dezenfeksiyonu onaylı kimyasallar ile her taşıma öncesinde yapılacak, sevkiyat süresi boyunca araç sıcaklıkları uzaktan sıcaklık izleme sistemi ile takip edilerek, paketler uygun sıcaklıklarda teslim edilecek.

ŞEHİTGAZİ, BEDD, İZEV, TOFD ve ZİÇEV'e Kurban bağışı imkanı

CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı,, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na kurban bağış olanağı sunuyor. Firma ayrıca bu yıl kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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