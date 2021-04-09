Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
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Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak durabildi.

Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kazada dev tabela aracın üzerine devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas - Ankara karayolu Haralar bölgesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen 06 HC 243 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Otomobil, yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Kazada dev tabela otomobilin üstüne devrilirken araç içerisinde bulunan A.E ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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