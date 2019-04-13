Çarpıp Ağır Yaraladığı Kadını Unuttu, Arabasındaki Hasara Ağladı: Arabamı Ne Hale Getirdin Kadın!
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya otomobiliyle çarparak yaralayan sürücünün, "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı dökmesi pes dedirtti.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Ayşe Ateş'eotomobiliyle çarpan 23 yaşındaki Menşure Nur Yıldırım, "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı dökmesi vicdanları sızlattı. Hastaneye kaldırılan Ateş'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otogar karşısında meydana geldi. Menşure Nur Yıldırım yönetimindeki 51 AHH 718 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ateş'e çarptı.
ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI
Kazada, Ateş ağır yaralandı. Ayşe Ateş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
" 'ARABAMI NE HALE GETİRDİ' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ"
Hasar oluşan otomobilin sürücüsü Menşure Nur Yıldırım ise kazanın ardından "Arabamı ne hale getirdi kadın" diyerek gözyaşı döktü. Yıldırım kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İşte vicdanları sızlatan kaza sonrası görüntüler;
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alahım böyle naletlere araba verıyosun ıyı nıyetlı arabasız ınsanlara ver bunlar layık deyılCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Ornitorek insan görünümlüCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ahlaksız yaratık, sen kadını ne hale getirdin?!!!!!!!Cevap Yaz 31 Yayından Kaldır
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kadın şeklindeki yaratığın yanındaki amca ve çocuk şeytanların ifadelerine bakınCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Mal daha kıymetli kadını satsan 50 kuruş etmez ama o araba 50 bin eder :)Cevap Yaz 9 35 Yayından Kaldır