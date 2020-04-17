Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Dört yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.

TORUNU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.

4 YIL ÖNCE ALZHEİMARA YAKALANMIŞTI

Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, 4 yıl önce alzheimera yakalanmıştı. 2016'da başarılı iş insanı eşi Mustafa Koç'u kaybetmenin acısını yaşayan Caroline Hanım, bu kez de annesinin kaybıyla sarsıldı.

Kaynak: DHA