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Çarıkballı'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Çarıkballı'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Çarıkballı Mahallesi'nde çok amaçlı salon yapımı için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

MANİSA (Bültenler) - Çevredeki mahallelerin de kullanabileceği çok amaçlı salonun yapım sürecini yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, proje hakkında bilgi aldı.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'ya bağlı Çarıkballı Mahallesine çok amaçlı salon kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çarıkballı Mahallesi'nin yanında çevre mahallelerin de yararlanacağı çok amaçlı salon için proje çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş'un da hazır bulunduğu incelemede Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek çok amaçlı salon ile ilgili muhtar ve mahalle sakinlerine bilgiler aktardı. Başkan Topkaya, en kısa zamanda Çarıkballı'ya çok amaçlı salonun kazandırılacağını ve vatandaşların faydalandırılacağını kaydetti.

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Haber: Çarıkballı'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
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