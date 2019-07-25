Cargill'in ek tesisine yürütmeyi durdurma kararı

Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin Cargill Fabrikası'nın ek tesisiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıkladı.

Baro Başkanı Gürkan Altun, Orhangazi ilçesindeki Cargill Fabrikası ile ilgili meslektaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Altun, Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği'nin işleminin yürütmesini durdurduğunu söyledi. Altun, mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararına gerekçe olarak, tesisin doğal çevre açısından telafisi imkansız zararlar verebileceğini gösterdiğini söyledi. Altun, Bursa Barosu, Kimya Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri odalarının Bursa şubeleriyle Av. Erol Çiçek ve Av. Ali Arabacı tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiğini anlattı.

Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklayan Altun, "Dosyada mevcut bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, yapılması planlanan tesisin bulunduğu alanın zeytinlik alanlarına ve tarım arazilerine yakınlığı, gelinen süreçte tesise ilişkin 2009 yılında verilen "ÇED gerekli değildir" kararı sonrasında değişik tarihlerde verilen birçok ÇED Yönetmeliği kapsam dışı kararları da dikkate alındığında projenin uygulanması ile birlikte önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya ve tesisin geldiği aşama bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek su kaynakları, canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Bursa ilinin ve özellikle de Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen İznik Gölü'ne yakın olan projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda da vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve işlemler gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup, belirtilen sebeplerle dava konusu idari işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan sebeplerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına kesin olmak üzere 9 Temmuz tarihinde oy birliğiyle karar verildi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA