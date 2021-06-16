Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
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Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

NESLİ koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerinde yumurta bırakmaya başladı.

NESLİ koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerinde yumurta bırakmaya başladı. Kentteki 5 önemli üreme bölgelerinden biri olan Kazanlı sahiline çıkan caretta carettalar yumurtalarını bıraktıktan sonra Akdeniz'in derin sularına döndü. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, sahili kullanan vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Kazanlı sahili, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının koruma altına alındığı önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edilen sahildeki yuvalarda inceleme yapan MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, sahili kullanan vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.

YUVA SAYISI 2 BİNLERE KADAR ULAŞTIMersin sahillerinin deniz kaplumbağaları açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Ergene, "Deniz kaplumbağaları Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'dan oluşan 5 bölgeye yumurta bırakıyor. Kazanlı kumsalı bunların içerisinde önemli bir yere sahip. Yeşil deniz kaplumbağalarının büyük bir çoğunluğu buraya yuva yapıyor. Bu yüzden bu bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bu kumsallar canlılar için çok önemli. Deniz kaplumbağaları deniz suyu sıcaklığına göre mayıs ayının ikinci haftası haziran ayının başı gibi gelip yuvalarını yaparlar. Yuvayı yaptıktan 2 ay sonra da yavrular denize kavuşurlar. Kazanlı 1988 yılından beri çalışılan bir kumsal. Dünyanın en iyi bildiği kumsallardan bir tanesi. Burada yuva sayısı 2 binlere kadar gidebiliyor. Bu sene iyi rakamlar elde edebileceğiz" dedi.'ATEŞ YAKMAYIN, ÇÖP ATMAYIN'Vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ergene, "Bu kumsallar kaplumbağalar için hayati önem taşıyor. Üremeleri olmazsa bu canlıların sonu gelecek. Yuva yerlerini işaretliyoruz. Tabelalar dikiyoruz. Vatandaşların o tabelalara çok dikkat etmesi gerekiyor. Bölgeden kum alınmamalı, ateş yakılmamalı. Plastik atıklar çok fazla oluyor, vatandaşlarımızın buna çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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