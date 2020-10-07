Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu
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Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu

07.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:32
Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu

Yüzde 75 görme engelli babanın iddiaları kan dondurdu.

Yüzde 75 görme engelli babanın iddiaları kan dondurdu. Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu.

Haftaiçi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da programında anlatılanlar şaşkınlık oluşturdu. Çorum'da yaşayan 51 yaşındaki yüzde 75 görme engelli İ. Ş, 20 yıllık eşi N.Ş'nin 2 çocuğunu eve kilitleyerek, biri yüzde 43 diğeri ise yüzde 88 engelli olan 2 çocuğunun da maaş kartlarını alarak halasının oğlu O.K. ile kaçtığını iddia etti. Esra Erol'da programına başvuran ve Çorum Merkez'de yaşayan İ. Ş., resmi nikahlı eşi ve engelli 2 çocuğunun annesi N. Ş.'nin 23 Eylül tarihinde çocuklarının engelli kartı ve nakit parayla evden ayrıldığını öğrenince ne yapacağını şaşırdığını ifade etti. İ. Ş. daha sonra eşi N. Ş.'nin halasının oğlu O.K. ile kaçtığını ileri sürdü.

Esra Erol'da stüdyosunda konuşan İ. Ş., "23 Eylül günü engelli kızımı odaya kilitleyip halamın oğlu O.K.ile beraber kaçtı. Eşimin kaçtığı o gün köydeki evimizin muhtarı aradı, evi su bastı gel dedi. Çorum'a döndüğümde evde sadece kızım olduğunu ve kapının da üstüne kilitlendiğini gördüm. O günden beri eşim N. Ş.'den haber alamadım. Eşinden tek isteğim, iki engelli çocuğunun başında dursun, çocuklarına baksın yeter" dedi.

Ayrıca İ.Ş,"Çocuğunun kimliğini bile yere atmış" diyerek isyan etti.

Engelli çocuklarının vasisi olan N.Ş'nin çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 8 bin TL ile Bodrum'da hayatını yaşaması iddiası, böyle anne olmaz olsun dedirtti. - İSTANBUL

Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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