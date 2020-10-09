Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım

Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşür nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan oyuncu Cardi B, paylaşımını kaldırıp Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi.

New Yorklu rap müzik sanatçısı ve oyuncu Cardi B, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, Twitter hesabından yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

Cardi B, "Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık" başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipçilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini söyledi.

"BROŞÜRÜ İNCLEMEDEN PAYLAŞTIM"

15 milyon takipçisine seslenen rapçi, "Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerdeydik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım" dedi.

"SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısına cevap verdiğini belirten sanatçı, "Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi" ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet