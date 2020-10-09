Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım

09.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:22

Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşür nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan oyuncu Cardi B, paylaşımını kaldırıp Azerbaycanlı takipçilerinden özür diledi.

New Yorklu rap müzik sanatçısı ve oyuncu Cardi B, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, Twitter hesabından yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

Cardi B, "Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık" başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipçilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini söyledi.

"BROŞÜRÜ İNCLEMEDEN PAYLAŞTIM"

15 milyon takipçisine seslenen rapçi, "Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerdeydik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım" dedi.

"SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısına cevap verdiğini belirten sanatçı, "Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi" ifadesini kullandı.

Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (3)
CETO: ben lokumluk bir durum görmesemde samimiyetine inandim . . . . hatanin neresinden dönersen kardir demis bizim LOKUM gibi atalarimiz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İDİL: konum at öğretelim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OSMAN KARTAL: BİR ORİJİNAL FÜZEYE BİNERSE ÖĞRENİR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Türkan Şoray Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Samatta Erol Bulut Arda Turan Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Kaza Türk Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:42:19. #1.14#
title