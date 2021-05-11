Çardak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hayriye ve Beylerli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli, Burdur, Afyonkarahisar ve Isparta Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 30 arazöz, 100 orman işçisi, 4 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 itfaiye aracı ile 21 personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu yangında söndürme çalışmalarına 4 yangın helikopteri de katıldı.

Dağlık bir arazide olduğu görülen ormanlık alana sadece helikopterlerle müdahale edilebildi.

Yer ekipleri ise yangının etkili olduğu bazı alanlarda soğutma çalışması yaptı.

Şu ana kadar yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan söndürme işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı