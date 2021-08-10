Capcom, Monster Hunter Rise'ın 7 milyon kopya satışını geçtiğini açıkladı

Monster Hunter: World satışları ise 17 milyonun üzerine çıktı

Resident Evil, Monster Hunter ve Devil May Cry gibi popüler franchise'ların sahibi Capcom, satış rakamlarını güncelleyerek 30 Temmuz tarihine kadar piyasadaki oyunların ne kadar kopya sattığını açıkladı. Monster Hunter Rise çıktığı günden bu yana yalnızca Nintendo ve PC platformlarında toplamda 7.3 milyon, Resident Evil 7 Biohazard tüm platformlarda 9.8 milyon, Street Fighter V ise Playstation 4 ve PC'de 5.8 milyon satış rakamına ulaştı. İşte detaylar:

En çok satan oyunlar listesi:

Monster Hunter: World — 17.3 milyon (tüm platformlar)

Resident Evil 7 Biohazard — 9.8 milyon (tüm platformlar)

Resident Evil 2 — 8.6 milyon (tüm platformlar)

Monster Hunter World: Icerborne — 8.2 milyon (tüm platformlar)

Resident Evil 5 ve 6 — 7.9 milyon (PS3, Xbox One, DL)

Monster Hunter Rise — 7.3 milyon (Nintendo Switch ve DL)

Street Fighter II — 6.3 milyon (SNES)

Street Fighter V — 5.8 milyon (PS4,PC ve DL)

Monster Hunter Freedom 3 — 4.9 milyon (PSP ve DL)

Devil May Cry 5 — 4.5 milyon (tüm platformlar)

Monster Hunter Rise satışlarının 2.5 milyon kadarı Mart ayından sonra elde edildi. Oyunun yalnızca Nintendo ve PC'de yer aldığı göz önüne alınırsa böyle bir başarı elde etmesi beklenmiyordu. Capcom'un en çok satan ikinci oyunu Resident Evil 7 Biohazard son dört ayda 800 bin adet kopya sattı. Resident Evil serisinin son oyunu ise çıktığı ilk üç ayda 4.5 milyon seviyesine ulaşmayı başardı.

Kaynak: Playerbros