Capcom Fighting Collection 24 Haziran'da Çıkış Yapacak

İçinde 10 tane klasik dövüş oyunu bulunan Capcom Fighting Collection 24 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak.

Capcom içinde 10 tane klasik dövüş oyununun yer aldığı Capcom Fighting Collection'ı duyurdu. 24 Haziran tarihinde oyuncularla buluşacak olan oyun Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 ve Steam üzerinden de PC için çıkış yapacak. Hem fiziksel hem de dijital olarak piyasaya sürülecek olan oyunun fiyatı ise 39.99 dolar olacak. Koleksiyonun içindeki oyunlar ise şunlar:

Darkstalkers: The Night Warriors

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Red Earth

Cyberbots: Fullmetal Madness

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Bu koleksiyonla beraber oyuncular daha önce hiç Japonya'nın dışına çıkmamış olan Darkstalker serisini de deneyim etme şansı bulacak. Arcade klasiği Red Earth de bu koleksiyon sayesinde konsollarda ve bilgisayarlardaki yerini alan oyunlardan birisi. Eğer klasik dövüş oyunu hayranıysanız bu koleksiyona göz atmak isteyebilirsiniz. Ayrıca pek çok oyuncu da YouTube'da paylaşılan duyuru videosuna yorum yaparak Capcom'a bu oyunları bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Elden Ring İçin 6 Dakikalık Bir Fragman Daha Yayımlandı

Capcom Fighting Collection haberi kimi oyuncuları mutlu etse de yapılan başka bir duyuru, oyuncuların koleksiyonun varlığını unutmasına sebep oldu: Capcom Street Fighter 6'yı duyurdu! Street Fighter'ın 35. yılında gelen bu haber serinin hayranlarını da oldukça mutlu etti. Ryu ve Luke'u gördüğümüz 39 saniyelik kısa bir duyurusu videosunun dışında oyun hakkında elimizde pek de bir bilgi yok. Capcom oyunun ne çıkış tarihi ne de platformları hakkında bir bilgi vermedi.

SaveButonu - Gamegar