Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanığın yargılanmasına devam edildi
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Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanığın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanını darp eden sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Toraman'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Toraman'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ara kararında sanık Toraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yakınını getiren Furkan Toraman, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Toraman, Babayiğit'i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Toraman'ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu.

Olaya ilişkin İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Furkan Toraman Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan teknik arıza nedeniyle katılamadı. Müşteki-sanık Rıfat Babayiğit ise duruşmaya gelmedi.

Hakim, Rıfat Babayiğit'in darp edilmesinin ardından gözünde yaşadığı görme kaybına ilişkin kesin rapor alınması için Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'na yazılan yazıya cevap geldiğini aktardı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen yazıda Rıfat Babayiğit hakkında kesin rapor verilebilmesi için sadece hastane raporlarının yeterli olmadığı ve Babayiğit'in muayene edilmesinin gerektiği açıklandı.

Söz verilen müşteki-sanık Babayiğit'in avukatı Emir Şahin, "Müvekkilimi muayenesi için ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumu'na götüreceğim" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan henüz kesin rapor alınmamış olması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Furkan Toraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'ndan dönüşünün beklenmesine ve sanığın bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Toraman'ın "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Toraman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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