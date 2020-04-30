ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞI
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ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞI

ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞI
30.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:00

Türk Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı.

Türk Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı.

Türk Kızılayı ve Coca Cola Vakfı Kovit-19 salgının nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi çalışanlarına siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzeme bağışladı. Bağış için Çapa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde program yapıldı. Programa Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic ve Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek katıldı. Çapa Tıp Fakültesi'ne siperlik, maske, eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan medikal malzemeler bağışlandı. Ayrıca Coca Cola Vakfı'nın Türkiye 10 milyon değerinde bir bağışta bulundu. Bu bağışın ise büyük bölümü sağlık çalışanlarının kişisel koruyucularına aktarılacak.

"10 BİN SAĞLIK ÇALIŞANININ İHTİYACI OLAN MALZEMELER"

Teslim töreninde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 'Bugün dünya çapında verilen kovid savaşının Türkiye cephesinde bu cephenin en önemli aktörlerinden, savaşçılarından birisi olan benim de mezun olduğum İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Kampüsü'ndeyiz. Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde cephenin en önünde bu korona virüse karşı mücadele eden sağlıkçılarımızın korunmasına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kişisel koruyucu ekipmanların, dezenfektan ve antiseptik solüsyonların Kızılay ve Coca-Cola işbirliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne ve Hastanesi'ne teslimi noktasında bir proje gerçekleştiriyoruz. Faaliyetimiz aslında sadece burayla sınırlı değil. Coca-Cola Vakfı'nın Kızılay ile birlikte yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde bu ekipmanlar 24 farklı üniversite hastanemize teslim edilecek. 10 bini aşkın sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli kişisel koruyucu ekipmanlarını, maskeleri, eldivenleri, tulumları, gözlükleri, antiseptik solüsyonları bu tür kapsamlı malzemeleri 24 üniversite hastanemize bu anlamda teslim etmiş olacağız. Coca-Cola Vakfı'nın bu anlamda kişisel koruyucu ekipmanlar dışında özellikle bu çerçevede yapmış olduğu yardım 2 buçuk milyon lira değerinde bir yardım. 65 yaş üstü yaşlılara birlikte yapacağımız gıda kolisi yardımı yine Coca-Cola ile beraber o da 2 buçuk milyon lira değerinde bir katkı anlamını taşıyor. Yine Türk Kızılay, AHBAP Derneği ve Coca-Cola'nın birlikte kafe ve restoran çalışanlarına şu anda maalesef işlerine gidemeyen ve gelirleri bu anlamda azalmış olan vatandaşlarımıza yönelik 3 milyon liralık bir yardım çeki projemiz var. Birlikte bunları yürüteceğiz. Yine Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte gıda bankaları üzerinden de 2 milyon liralık bir Ramazan gıda paketi desteği bu anlamda sunulmuş olacak. Yani bu yaklaşık 10 milyon liralık katkı. Coca-Cola'nın yapmış olduğu katkı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarına harcanacak. Kalan kısım da ihtiyaç sahiplerine gıda destekleri olarak gidecek" dedi.

'SERVİSLERİMİZDE YATAN HASTA SAYISINDA BİR AZALMA SÖZ KONUSU"

Programda konuşan Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, 'Pandemi sürecinde gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi olarak, diğer hastaneler olarak çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda sağlık sistemimizdeki güzel gelişmelerle birlikte gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın, devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın bu süreçte bizim her zaman yanımızda olduğunu ve her daim bizi bu konuda desteklediklerini söyleyebilirim. Bundan ileride gururla bahsedeceğimizi çok iyi biliyorum. Şu ana kadar hiçbir malzeme sıkıntısı çekmememizin sebebi de gerçekten Sağlık Bakanlığı'mızın çalışmaları ve hayırsever kurumlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın bizi bir an olsun yalnız bırakmamaları. Görüyorsunuz pandemi sürecinin ortalarındayız şu anda. Hala yardımlar ve destekler devam etmekte. İnanın her gün ülkenin her yerinden aranarak bir ihtiyacımızın olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorulmakta ve gerekli olan ekipman ihtiyacımız giderilmekte. Zaten devletimiz de buradan birçok ülkeye yardım elini uzatmakla ne kadar alicenap bir millet olduğumuzu herkese göstermiş bulunmaktayız. Burada tabi sağlık çalışanlarımızın korunması birinci önceliğimiz. Şunu da gururla söyleyebilirim ki dün bakanımız açıkladı 7 bin küsur sağlık çalışanı bu süreçte hastalandı. Bizim fakültemizde inanın çok sayıda insan bu hastalığa yakalanmıştır. Gerçekten bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu koruyucu ekipmanların uygun bir şekilde kullanılması ve tüketilmesi. Nöbet hizmeti veren hemşire olsun hekim olsun diğer arkadaşların bu ortamda bulunan kişilerin bu koruyucu ekipmanları kullanmaları son derece önemli. Şuan için depomuzda yeteri kadar malzememiz var. Kızılay ve Coca-Cola'mız sağ olsun bu noktada yapmış oldukları desteklerde bizleri sevindiriyorlar. Bu saf malzemeleri her zaman gerekli. Çünkü çok sık tüketilen malzemeler. Henüz savaşı bitirmiş değiliz. Savaş devam ediyor pandemi ile. Bu sürecin de ne kadar süreceği belli değil. Ama biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şu anda hastaneler bazında bu savaşı kazanmış gibi görünüyoruz. Ancak toplumun diğer kesimlerinde de salgının tamamen bittiğini söylemek için tabi vaka sayısının da azalmış olması gerekiyor. Ama şunu güzel bir haber olarak vereyim. Gerçekten hastanelerimizde bir iki haftadır bir rahatlama bir güzellik söz konusu. Servislerimizde yatan hasta sayısında bir azalma söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Fakat savaş henüz kazanılmış değil. Dediğim gibi sahada da Türkiye'nin her yerinde bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde bu savaşın kazanılması gerekiyor ki bu savaşı tamamen bitirmiş olduk diyelim" açıklamasında bulundu.

Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic, 'Bu krizin en önemli kahramanları olan sağlık çalışanlarına destek olmak gurur verici" dedi. Açıklamaların ardından bağışlanan sağlık koruyucu ekipmanları görevlilere teslim edildi.

ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARINA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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