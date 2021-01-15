Çantadan çıkan cansız bedenin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, çanta içerisinde bulunan cansız beden parçalarıyla ilgili araştırma yapan polis, kişinin kimliğini belirleme yolunda önemli bir adım attı. Kesilen sağ ayak parmaklarının perdeli olmasından yola çıkan polis, kayıp kişilerin bilgilerini karşılaştırarak kardeşi olan kişiden DNA için örnek aldı.

Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresinde çanta içinde bulunan cansız beden parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet bulundu. Yapılan incelemelerde elde bulunan parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı.

"PERDELİ PARMAK" SAYESİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kayıp kişilerin bilgilerini inceledi. Kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cansız bedenin kimliğinin doğrulandığı öğrenildi.

İKAMETİNDE İNCELEME YAPILACAK

Cinayete kurban giden 6- 7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı