Cansuyu Derneği bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu Derneği bayram öncesi hazırlıkları Toplantı yapılan mekan Kur'an-ı Kerim'in tilaveti Katılımcılardan detay Sağlık Bakanı Dr. Oumar Diarra'nın konuşması Cansuyu Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu'nun konuşması Dr.

Cansuyu Derneği bayram öncesi hazırlıkları

Toplantı yapılan mekan

Kur'an-ı Kerim'in tilaveti

Katılımcılardan detay

Sağlık Bakanı Dr. Oumar Diarra'nın konuşması

Cansuyu Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu'nun konuşması

Dr.Oumar Diarra'nın konuşması

Bakan Oumar'ın Cansuyu yetkilileriyle konuşması

Hayvanlar ile poz verilmesi Cansuyu Derneği bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı

BAMAKO (AA) – Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, çeşitli yardımlarda bulunmak için geldiği Batı Afrika ülkelerinden Mali'de bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda mazlum ve muhtaçlar için çeşitli alanlarda çalışma yürüten Cansuyu ekipleri, Mali'nin başkenti Bamako'da kurbanlıkları ve kesim yapılacak alanı kontrol etti.

Daha sonra Bamako'nun Mande ilçesinde Cansuyu Derneği yetkilileri ile Mali Sağlık Bakanı Dr. Oumar Diarra,Mande ilçe Belediye Başkanı Diakarija Benkali, Diyanet İşleri Temsilcisi Abdoulaye Diawara ve çeşitli dernek kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı "2021 Kurban Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu, bu yılki kurban organizasyonu programında binlerce yardıma muhtaç vatandaşa yardımları yarından itibaren ulaştıracaklarını söyledi.

Müslümanların birbirine karşı dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini ifade eden Gürtoklu, kurban ayındaki yardımların dışında ülkede su kuyuları açarak vatandaşa hizmet verdiklerini belirterek, "İnşallah bu çalışmalarımız devam edecek. Yaptığımız bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını ve Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mali Sağlık Bakanı Dr. Oumar Diarra da Mali Cumhurbaşkanı'nın selamıyla geldiğini ifade ederek yapılan yardımları çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'den her yıl dernek aracılığıyla gelenlerinde Allah nezdinde büyük bir sevap kazandığını dile getiren Diarra, şunları kaydetti:

"Türk milletinin yaptığı kurban hediyelerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin bu işlemler ve ilişkiler işler seviye ulaşabilme ve kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. İleride bütün dernekleri bir arada tutacak ve gelen yardımların bir kalemden ilerletecek bir yapıyı kurmaya çalışacağız. Böylelikle kimin ne kadar kime yardımların gittiğini tespit edeceğiz. İnşallah gelecek yıl kurbanlar daha fazla olur ve daha fazla kişiye ulaşır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük