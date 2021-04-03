Cansu Tosun'un zor anları

Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir ara oturmaktan sıkılan oğlunu sakinleştirmek için kucağına alarak salladı. Tosun'un o anları objektiflere yansıdı. İşte o kareler...