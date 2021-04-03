Cansu Tosun'un zor anları
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Cansu Tosun'un zor anları

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Cansu Tosun'un zor anları

Oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir ara oturmaktan sıkılan oğlunu sakinleştirmek için kucağına alarak salladı. Tosun'un o anları objektiflere yansıdı. İşte o kareler...

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Tosun, "Yaz tatili için planlarınızı yaptınız mı?" şeklindeki soruya "Tatil planı belli değil. Bir süre dinleneceğiz" diye yanıt verdi.

Cansu Tosun, meslektaşı Nurgül Yeşilcay'ın "Oyunculukta yüzde 80 zeka önemli" sözünün hatırlatılması üzerine ise "Herkesin doğrusu kendine. Pek yorum yapmak istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Bir ara yaramazlık yapan minik Marsel, annesine oturduğu mekanda zor anlar yaşattı.

Cansu Tosun, ağlamaya başlayan oğlunu kucağına alarak sakinleştirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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