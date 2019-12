Mustafa Sandal'la İlgili Şok Açıklamalarda Bulunan Cansu Taşkın Kimdir?

16.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:46

Cansu Taşkın'ın şarkıcı Mustafa Sandal ve Sadettin Saran ile ilgili Instagram mesajları ortalığı karıştırmıştı. Geçtiğimiz gün katıldığı bir magazin programında açıklama yapmak zorunda kalan Taşkın, Mustafa Sandal için "Mustafa ile boşanma haberlerinden sonra konuştuk. " dedi. Instagram hesabının hacklenmesi sonrası gündeme gelen Cansu Taşkın kim soruları sorulmaya başlandı. İşte! Cansu Taşkın hakkındaki her şey...

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

15 Kasım 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cansu Taşkın, 16 yaşında modellik yapmaya başladı. Lise mezunu olan Taşkın'ın boyu 1.84'tür. 17 yaşında Dünya Modellik yarışmasında dördüncülük elde eden Cansu Taşkın, birçok modellik teklifi aldı.

BEST MODEL'DE DERECEYE GİREMEYİNCE AĞLADI

Birçok defilede boy gösteren Taşkın, 2011'de Best Model of Turkey yarışmasında beklediği gibi bir sonuç alamayıp dereceye giremeyince göz yaşlarına boğuldu.

"FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE" DİZİSİNDE OYNADI

En büyük hayali Milano'da modellik yapmak olan Taşkın, 18 yaşında Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Beren Saat, Sumru Yavrucuk ve Engin Akyürek'in olduğu "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisine 55. bölümde dahil oldu. 3 yıl sonra kadrosunda Ayşen Gruda, Leyla Bilginel, Murat Soydan, Ahmet Nesin, Selahattin Taşdöğen, Arafat Şavata gibi isimlerin olduğu "Qüfür adlı sinema filminde başrol oynadı.

MİSS OF THE WORLD'DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

2015 yılında sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programında yarışan Taşkın, 2015'de Miss of The Worl'de Türkiye'den katıldı. 2012 yılında "Idol Of Models" yarışmasında ikinci olan güzel model, "Cennet Yolu"adlı dizi ile anıldı.