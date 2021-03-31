Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi
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Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi

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Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi

Cansu Taşkın, 2011 yılında birlikte olduğu Engin Akyürek'le ilgili yoruma cevap verdi. İşte detaylar

1/4 Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi


Cansu Taşkın, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Sosyal medyanı fenomeni 2011 yılında birlikte olduğu Engin Akyürek'le ilgili sorulara ilk kez cevap verdi.

2/4 Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi


O dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Taşkın, bir hayranının, "Engin Akyürek de artık Instagram'da ikiniz aynı dizide oynasanız ne çok yakışırsınız" yorumuna, "Kısmet" yazarak, dua emojisi koydu. Akyürek, Instagram'da beş günde 300 bine yakın takipçiye ulaştı.

3/4 Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi


Taşkın, "Geçmişte değiştirebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?" sorusuna, "Son iki senemi hayatımdan silmek olurdu" yanıtını verdi.

4/4 Cansu Taşkın, eski sevgilisi Engin Akyürek yorumuna cevap verdi




Kaynak: Snob Magazin

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