Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Cansu Dere, dizilerde ve filmlerde gösterdiği performans ile dikkatleri çekiyor. Peki, Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Cansu Dere kimdir?

Ezel dizisi ile hafızalara kazınan oyunculuk performansı ortaya koyan Cansu Dere aynı performansını Sadakatsiz dizisi ile devam ettiriyor. Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli?

CANSU DERE KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1980

Kaç yaşında: 39 yıl yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,76 m

Eğitim: İstanbul Üniversitesi

HAYATI

Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. ITKIB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

KARİYERİ

2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TVde yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazanı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir. 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır.[6] 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır.2016 Ekim'inde Star tvde yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

2006 Kabuslar Evi: Takip

2007 Son Osmanlı Yandım Ali

2009 Acı Aşk

2009 Casus Kızlar

2010 Yahşi Batı

2011 El Yazısı

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2004 Metro Palas

2005 Alacakaranlık

2005 Avrupa Yakası

2005 Güz Yangını

2006-2008 Sıla

2009-2011 Ezel

2010 Altın Kızlar

2012-2013 Muhteşem Yüzyıl

2016-2017 Anne

2018 Şahsiyet

2019 Ferhat ile Şirin

2020- Sadakatsiz